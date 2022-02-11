في مشهد مهيب، الشعب الايراني يحتفل بذكرى انتصار الثورة

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا، إن الشعب الايراني اليوم بخروجه بمسيرات حاشدة في كافة ارجاء البلاد، أكد ثباته ووقوفه الى جانب الثورة الاسلامية بعد مرور 43 عاما على انطلاقتها، وبان هذه الثورة تعيش بداخله.

واشار مراسلنا الى ان المسيرات خرجت في بعض المناطق سيرًا على الاقدام وفي المناطق التي صنفت حمراء بسبب تفشي وباء كورونا اختصرت على مسيرات السيارات والعجلات.

وقالت احد المشاركات في المسيرة في العاصمة الايرانية طهران حول رسالتها من الحضور: "جئت من مدينة بابُل شمال ايران الى العاصمة طهران للمشاركة في هذه المسيرات". معتبرة، ان ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية كانت وحدها، ومنعت العدو من تقرير مصيرها. واضافت: "نحن اكثر الدول استقلالا ونعشق الشهيد الفريق قاسم سليماني ونهتف كلنا بصوت واحدة الموت لاميركا والموت الاعداء الثورة الاسلامية".

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