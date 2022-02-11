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وزير الداخلية الايراني: الشعب أكد اليوم وفاءه الدائم لمبادئ الثورة الاسلامية

وزير الداخلية الايراني: الشعب أكد اليوم وفاءه الدائم لمبادئ الثورة الاسلامية
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

عدّ وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي مشاركة الشعب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية اليوم 11 شباط/ فبراير بمثابة تأكيد على وفائه الابدي لمبادئ الثورة الاسلامية والاسلام والامام والقيادة.

العالم - ايران

وقال أحمد وحیدي، في تصريح لمراسل فارس اليوم الجمعة على هامش مشاركته في مسيرات ذكرى الثورة الاسلامية: إن الشعب يحدوه الشوق ويشارك في مسيرات 11 شباط في مختلف الاشكال وقد بلور صورا رائعة.

واضاف: إن المسيرات لم تحدث كما ينبغي كالاعوام السابقة بسبب تفشي وباء كورونا وفيروس اوميكرون الا اننا نلاحظ الكثير من ابناء الشعب يشاركون في المسيرات باستخدام الدراجات والسيارات وكل شارك في المسيرات حسب استطاعته.

وعدّ المشاركة الشعبية بمثابة تأكيد على الوفاء الابدي لمبادئ الثورة والاسلام والامام والقائد كما أكد اليوم مرة أخرى على هذا الوفاء.

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