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باحث عراقي: الثورة الاسلامية افشلت كافة المشاريع الاستكبارية

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مركز افق للدراسات الاستراتيجية جمعة العطواني إن المشهد المهيب في مسيرات احياء الثورة الاسلامية يبعث الفخر والافتخار في نفس الانسان المسلم والحر بكافة انحاء العالم.

العالم - خاص بالعالم

واوضح العطواني في حديث لقناة العالم الاخبارية من خلال التغطية الخاصة بذكرى الـ43لا لانتصار الثورة الاسلامية، أن المشاركين في مسيرات احياء الثورة الاسلامية اغلبهم لم يعاصروا فجر الثورة الاسلامية ولكن تواجدهم في هذه المسيرات، يؤكد انتمائهم لمدرسة الامام الخميني الراحل قدس سره الشريف وديممومة والهية الثورة الاسلامية بعد مرور 43 عاما، مشيرا الى ان مدرسة الامام الخميني الراحل قدس الله سره الشريف تمثل الاسلام المحمدي الاصيل.

واشار العطواني الى ان العالم الغربي والشرقي لقد تفاجأ بانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وبين العطواني ان سبب الحرب الاعلامية الموجه من دول الاستكبار العالمي والدول الغربية ضد ايران سببها يكمن في انتصار الثورة الاسلامية، لانها افشلت الثورة كل المشاريع الاستكبارية التي كانت تستهدف الشعب الايراني والاسلام المحمدي الاصيل برمته.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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