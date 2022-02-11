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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
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الرئيس رئيسي: نحن قررنا باعتبارنا الحكومة النابعة من اصوات الشعب ان نخطو لاجتياز المشاكل الاجتماعية
الرئيس رئيسي: تطور البلاد رهن بالوحدة الوطنية
الرئيس رئيسي: الامام وقائد الثورة كانا دائما يؤكدان على الوحدة الوطنية
الرئيس رئيسي: بفضل الله وهمة الشعب الايراني سنخطو خطوات جبارة في مجال الاستقلال الاقتصادي
الرئيس رئيسي: العدالة يجب ان تكون محورا لعمل الحكومة وهي تعتبر عاملا لتطورها
الرئيس رئيسي: نعتبر انفسنا مكلفين باصلاح أمور الشعب
الرئيس رئيسي: السياسة الداخلية والخارجية يجب ان تبنى على محورالعدالة
الرئيس رئيسي: نحن لا ننسى دور القائد والمقتدى في هذه الثورة ومازلنا ملتزمين به
الرئيس رئيسي: كل شعوب العالم الاسلامي لاسيما المستضعفين يعشقون هذه الثورة الاسلامية
الرئيس رئيسي: الشعارات التي كان تطلق ابان الثورة الاسلامية هي كانت تنبع من فطرة الشعب
الرئيس رئيسي: الشعارات التي كان تطلق ابان الثورة الاسلامية هي كانت تنبع من فطرة الشعب
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش
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