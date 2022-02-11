الرئيس رئيسي: بكل طاقاتنا سنتصدى للمفسدين والمرتشين وسنجتث جذورهم

قناة العالم
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:٤٩ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: إدارة سجون الاحتلال تدفع بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع خشية تمرد الأسرى عقب صلاة الجمعة
الرئيس رئيسي: الشعب الايراني اراد فتحقق له ما يريد
الرئيس رئيسي: كل يوم يمر علينا في هذه الحكومة ارى وجود الطاقات الشبابية فيكبر أملي بالمستقبل
الرئيس رئيسي: ذكرى انتصار الثورة تحمل رسالة اليأس للمستكبرين
الرئيس رئيسي: املنا بشعبنا ولن يكون لنا امل لا بنيويورك ولا بفيينا
الرئيس رئيسي: نريد رعاية العدالة في الانتاج والتوزيع وجميع المجالات
الرئيس رئيسي: بكل طاقاتنا سنتصدى للمفسدين والمرتشين وسنجتث جذورهم
الرئيس رئيسي: نحن قررنا باعتبارنا الحكومة النابعة من اصوات الشعب ان نخطو لاجتياز المشاكل الاجتماعية
الرئيس رئيسي: تطور البلاد رهن بالوحدة الوطنية
الرئيس رئيسي: الامام وقائد الثورة كانا دائما يؤكدان على الوحدة الوطنية
الرئيس رئيسي: بكل طاقاتنا سنتصدى للمفسدين والمرتشين وسنجتث جذورهم
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
تفاعل مواقع التواصل الواسع مع مقابلة السيد نصرالله مع قناة العالم
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠
مع الحدث
تأثير الثورة الإسلامية في نهضة المقاومة في المنطقة
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥
أهم الأخبار
إيران...ذكرى إنتصار الثورة والتقدم في صناعة الصواريخ
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨
أهم الأخبار
الثورة الايرانية نهضت كالمارد لنصرة المظلومين والقضية الفلسطينية
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨
أهم الأخبار
إفشال هجمات العدوان في الحدود وواشنطن تطمئن أبوظبي والرياض
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١
أهم الأخبار
فرص نجاح مفاوضات فيينا... وتواصل جهود الخروج من مأزق تشكيل الحكومة العراقية
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد بالفيديو..
محلل عراقي: الاستقلال الذي حققته ثورة ايران مدعاة فخر لكل دول العالم
شاهد بالفيديو..
محلل ايراني: ايران لم تتراجع قيد انملة عن مبادئها طيلة عمر ثورتها
معهد أمريكي: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي عزز الاستبداد والقمع
فضيحة من العيار الثقيل تطال بريطانيا بشأن النساء المحتجزات في سوريا
المالكي: نشد على ايدي المتفاوضين في ميسان لايقاف نار الفتنة
الرئيس رئيسي: أملنا بالشعب الايراني وليس فيينا أو نيويورك
مقالات و تحليلات
اسرار الثورة الاسلامية على مدى 43 عاماً وماذا انبثق منها؟
الأسير المجاهد رائد السعدي يهزم قاضي الاحتلال
ما رأيكم.. رسائل السيدنصرالله حول تفعيل الدفاع الجوي
مفاوضات فيينا وصاروخ "خيبر شكن" الإيراني!
أبو ظبي تكسب الوقت أم ماذا؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.