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محلل عراقي: الاستقلال الذي حققته ثورة ايران مدعاة فخر لكل دول العالم

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث في الشأن السياسي العراقي ماجد الشويلي، ان الثورة الاسلامية في ايران ثورة استثنائية بكل المقاييس، معتبراً ان احد اهم خصائص الثورة الاسلامية انها متجددة وحيوية وعصرية وتستند للفطرة الانسانية.

خاص بالعالم

وقال الشويلي لقناة العالم على هامش احتفالات 43 ربيعا لاحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران: ان الاستقلال الذي حققته ايران مدعاة فخر لكل دول العالم لأن تحذو حذوها، مشيراً الى ان الاقتصاد وان كان يشكل عقبة امام ايران لكنها لم تتوقف عنده.

واوضح الشويلي، انه رغم مضي سنين على عمر الثورة الاسلامية الى انها اكثر تماسكا واكثر ألفاً، مشيراً الى ان الحضور الجماهيري الكبير في ايران لاحياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية يمثل تجديدا للعهد معها، وهناك من غير المسلمين من يبدي عشقه للثورة الاسلامية في ايران.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو..

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