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ليبيا: فتحي باشاغا خلفًا للدبيبة ..وماذا بعد!

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

تواصلت جلسات البرلمان الليبي بمدينة طبرق لحسم البنود المتعلقة بالاعلان الدستوري وتنصيب رئيس جديد للوزراء خلفا لعبد الحميد الدبيية، حيث توافق المجلس على تعديل الاعلان الدستورى الـ12 زمناقشة البند الاول والتصويت المباشر بعدد126 لصالحه.

العالم - مراسلون

وقال المستشار في بنلء السلام رياض بومطاري: "إن اعلان دستوري مفصل لا اعتقد انه سيضمن حالة الاستقرار القادمة وبالتالي سلاح ذو حدين، وحالة النزاعات ستتطور بشكل كبير، بناء عن الاعلان الدستوري الذي وضع من خلال البرلمان".

الدبيبة خرج بدوره معلنا رفض ما يصدر عن البرلمان ومؤكدا على أن شرعيته ليست مستمدة منه، فالرجل الذي نجا من محاولة اغتيال بالعاصمة طرابلس أكد أنه لن يسلم منصبه الا في حال إجراء إنتخابات.

فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة بالاغلبية المطلقة بعد انسحاب باقي المرشحين، فهل ينصب فعليا أم أن الخلاف بين الدبيية ومجلس النواب قد يطيل امد الأزمة.

بعد إعلان البرلمان الليبي عن فوز المترشح الجديد لرئاسة الوزراء الليبية بحكومة الاستقلال الوطني للسيد فتحي باشاغا السؤال المطروح كيف تتم عملية استلام وتسليم السلطة الجديدة من السيد عبد الحميد دبيبة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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