ليبيا: فتحي باشاغا خلفًا للدبيبة ..وماذا بعد!

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وقال المستشار في بنلء السلام رياض بومطاري: "إن اعلان دستوري مفصل لا اعتقد انه سيضمن حالة الاستقرار القادمة وبالتالي سلاح ذو حدين، وحالة النزاعات ستتطور بشكل كبير، بناء عن الاعلان الدستوري الذي وضع من خلال البرلمان".



الدبيبة خرج بدوره معلنا رفض ما يصدر عن البرلمان ومؤكدا على أن شرعيته ليست مستمدة منه، فالرجل الذي نجا من محاولة اغتيال بالعاصمة طرابلس أكد أنه لن يسلم منصبه الا في حال إجراء إنتخابات.



فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة بالاغلبية المطلقة بعد انسحاب باقي المرشحين، فهل ينصب فعليا أم أن الخلاف بين الدبيية ومجلس النواب قد يطيل امد الأزمة.



بعد إعلان البرلمان الليبي عن فوز المترشح الجديد لرئاسة الوزراء الليبية بحكومة الاستقلال الوطني للسيد فتحي باشاغا السؤال المطروح كيف تتم عملية استلام وتسليم السلطة الجديدة من السيد عبد الحميد دبيبة.

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