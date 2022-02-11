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شاهد..الشارع السوداني يهتف العدو الاسرائيلي لايمثلنا

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

ما زالت الاحزاب السودانية تعقد في مؤتمراتها الصحفية تشجب وتندد في سياسات الحكومة الانقلابية وتؤكد وقفتها مع الشارع السوداني لكنها لا تشارك في تظاهراته.

العالم - مراسلون

تمضي حكومة العسكر في سياساتها وتسارع الخطي نحو الكيان الاسرائيلي المحتل وتعقد معه الاتفاقيات الامنية والاقتصادية.

تجمع المتظاهرون من معظم مناطق العاصمة السودانية الخرطوم في محطة سبعة وسط الخرطوم تنديدا بهذا اللهاث تجاه الكيان الاسرائيلي المحتل بعد فشلهم في ادارة الدولة التي تعاني اقتصاديا وأمنيًا وسياسيا.

وتزامنًا مع مواكب وسط الخرطوم انطلقت التظاهرات من محطة باشدار شمال الخرطوم تجاه القصر الرئاسي وكذلك في مدينتي بحري وامدرمان حيث استخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.

وشرعت القوات العسكرية والامنية في اعتقال العديد من قيادات لجان المقاومة في محاولة لتحجيم هذه التظاهرات.

ورغم القمع المتواصل علي المتظاهرين الا انهم يرون الا خلاص لهم سوي الاستمرار والا فالقادم أسوأ.

بعد تكالب السلطة العسكرية الانقلابية على الكيان الاسرائيلي المحتل، خاصة في الفترة الاخيرة ازداد الشعب السوداني يقينا على ضرورة فرض مدنية الدولة، وباسرع وقت ممكن.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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