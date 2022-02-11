معهد أمريكي: النظام السعودي يقمع المنتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي

العالم-السعودية

وقال المعهد في دراسة إن “سجن النظام السعودي المعارضين وقمعهم، وردع المنتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الذباب الإلكتروني، قد أدى إلى زيادة اهتمام الناس بقضيتهم، مما زاد نسبة متابعي المعارضة عبر الإنترنت”.

وأشار إلى أن “السلطات السعودية تستخدم الهجمات الإلكترونية ضد من ينتقد سياسة ابن سلمان، وقد تم توجيه الذباب الإلكتروني لمضايقة الصحفي جمال خاشقجي على الإنترنت واغتياله معنوياً، لكن ذلك لم يردعه، مما دفع النظام إلى اللجوء إلى تكتيك الاغتيال الجسدي”.

جاء ذلك في دراسة نشرها المعهد تحت عنوان (كيف تدور صراعات الشرق الأوسط على وسائل التواصل الاجتماعي؟).

وذكرت الدراسة أنه لطالما كان الشرق الأوسط مليئًا بالعداء والتنافس، وقد استفادت أنظمته منذ فترة طويلة من الروابط اللغوية والدينية والثقافية العديدة في المنطقة لتشكيل البيئة السياسية الشاملة. الأنظمة التي لا تتحكم في مساحة المعلومات معرضة للتدمير بواسطتها.