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في ذكرى 43 لإنتصار الثورة الاسلامية..

بالفيديو.. مسيرات النصر تجوب شوارع مدينة مشهد المقدسة

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

حفلات علی مدار عشرة أيام، توجت اليوم بمسيرات النصر أجريت عبر المرکبات والدراجات النارية، ذکری تحقيق إرادة الشعب الإيراني في تبديل النظام الملکي بالجمهوري، وتغییر سياسات البلاد من تابع للغرب وصديق لـ"إسرائيل" إلی بلد حر ومستقل ومقاوم.

العالم - مراسلون

وقال احد المشاركين في المسيرات: "إنه العيد استقلال البلاد والمناسبة الأهم في بلادنا، شارکت مع أسرتي کي نفرح معاً بهذا العرس الوطني".

وقال مشارك آخر: "مهما کانت الظروف وکیفیة المشارکة فلم نتخلی عن الحضور والتواجد لإبراز فرحتنا".

في مشهد حيث المدينة الحاضنة لمرقد الإمام علي بن موسی الرضا عليه السلام والتي شکلت نقطة فارقة في تضييق الخناق على شاه إيران وأعوانه، كما كانت الحاضنة الأولى للكثير من رجال الثورة ومفکريها على رأسهم قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي، تشهد اليوم احتفالية بهيجة حضرها سکان المدينة وزوارها معا.

وقالت احدى المشاركات في المسيرات: " الظروف صعبة ولکن مع مراعاة الوصايا الصحية شارکت مع أهلي بهذه الذکری کي تکون رسالتنا واحدة خلف قائدنا".

منذ 43 عاما بقي شارع الإمام الرضا بمسیرات النصر شاهدا علی تضحيات الثوار الذين سالت دماؤهم هنا فسقت شجرة ثورة إسلامية إيرانية ملهمة للمقاومين ومساندة المستضعفين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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