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شاهد..أجواء طهران في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

احتفت طهران العاصمة بذكرى الـ43 لإنتصار الثورة الإسلامية في ايران والتي فجرها الامام الخميني الراحل 'قدس سره'.

العالم - مراسلون

ففي ربيعها الـ43 جابت الشوارع التي تنتهي في ساحة الحرية مسيرات بالسيارات والدراجات النارية احتفالا بالذكرى ليردد ويكرر المشاركون شعارات 'الموت لأميركا و"اسرائيل"، مع التاكيد على الالتزام بالنهج والثوابت التي رسمها مفجر الثورة وقائدها منذ انتصارها.

وقال مواطن ايراني: "جئنا لنقول لإننا ولاخر لحظة حياتنا سنبقى مع الثورة و قائدها ولن نتخلى عن نظامنا الاسلامي وسيبقى شعارنا الموت لامريكا و"إسرائيل".

وقال مواطن آخر: "الحضور الشعبي يثبت للجميع أن نهج الامام والشهداء مستمر وأن امريكا لاتستطيع أن ترتكب اي حماقة امام هذا الشعب".

انتشار كورونا والحد من تفشي الوباء، والظروف الصحية الراهنة التي تشهدها بعض مدن البلاد كطهران حولت المسيرات المليونية الراجلة التي كانت تشهدها المدن الإيرانية في كل عام، بمسيرات رمزية بالسيارات والدراجات النارية مراسم الاحتفال تغير شكلها ولكن النهج الذي رسمه الامام الراحل قبل 43 عاما، مازال قائما ولن يتغير.

وقالت مواطنة ايرانية: "مشاركة المواطنين تؤكد أنهم متحدون ولن يكون بمقدور اي بلد كان، أن يفتت انسجامنا الوطني ونعلن أننا دوما سنبقى في الساحة".

وقال مواطن ايراني: "الشعب الايراني لن ينسى الثورة الاسلامية والبيعة لها وقائدها ودماء الشهداء، ويشارك في هذه المسيرات ليكرر تمسكه بثوابت الثورة".

المشاركون من مختلف الشرائح والاقشار والاعمار والطوائف حضروا مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية ورغم اختلاف اعمارهم وافكارهم، إلا انهم اتفقوا على الأولويات، ألا وهي الحفاظ على مبادئ الثورة بأي شكل من الاشكال.

المشاركة الشعبية في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية تعكس مواصلة طريق ونهج الإمام الراحل وتثبت للعالم أن الشعب الإيراني يتمتع بالوحدة والإصطفاف خلف قيادته.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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