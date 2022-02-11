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بالفيديو..القوات اليمنية تلوح بإستهداف مطار أبها السعودي

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

وسط المعارك الطاحنة التي تشهدها محافظة تعز جنوب غرب اليمن القوات اليمنية المشتركة تلوح باستهداف مطار ابها السعودي الذي تعتبره من المطارات التي تستخدم للعدوان على اليمن وتحذر بالوقت نفسه المواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية.

العالم - خاص بالعالم

المعارك وجها لوجه مع مرتزقة العدوان السعودي في تلال العنين بمديرية جبل حبشي اسفرت عن تطهيرها من مرتزقة العدوان السعودي والاماراتي وسقوط عشرات القتلى والجرحى واجبرت من تبقى منهم على الفرار.

وفي سياق اخر شنت طائرات العدوان السعودي سلسلة غارات على مناطق بمديرية باقم في صعدة ومديريات مدغل والوادي وصرواح بمارب ومديرية حرض في حجة مستهدفة قطيعا من المواشي في منطقة الساقية بمديرية المصلوب في محافظة الجوف.

مصدر في غرفة ضباط الارتباط كشف عن ارتكاب تحالف العدوان السعودي255 خرقا في محافظة الحديدة من بينها تحليق لطائرات تجسسية في اجواء حيس واستهداف مناطق مختلفة بالقصف المدفعي.

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