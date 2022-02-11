وزير دفاع بريطانيا يصل موسكو

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وقالت البعثة الدبلوماسية البريطانية في موسكو في منشور عبر حسابها على موقع "تيلغرام" اليوم الجمعة، "وصل وزير الدفاع البريطاني بن والاس في زيارة رسمية إلى موسكو ، حيث سيجري محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، كما سيضع الزهور على ضريح الجندي المجهول".

يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، وصلت أمس الخميس، إلى موسكو للتباحث بشأن القضية الأوكرانية وما يتعلق بالضمانات الأمنية الروسية.

هذا وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن خيبة أمله بعد اللقاء مع نظيرته البريطانية.

وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمره الصحفي في مبنى الخارجية بموسكو حيث أشار إلى أن الحوار مع وزيرة الخارجية البريطانية كان كحوار أبكم مع أصم.

وقال لافروف: "بصراحة أشعر بخيبة أمل، لأن محادثتنا كحوار أبكم مع أصم. نسمع ولكننا لا ننصت".

ورفضت وزارة الخارجية البريطانية تقديم أدلة لدعم اتهاماتها التي جاءت في وقت تشهد توترات شديدة بين روسيا والغرب بشأن مزاعم حشد روسيا لقواتها بالقرب من حدودها مع أوكرانيا. وأصرت موسكو على عدم وجود خطط للغزو.