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43 ر بيعا.. مسجدي: الجمهورية الإسلامية تمد يد الصداقة والتعاون إلى جميع الدول بكل اخلاص

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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