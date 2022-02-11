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الدفاع المدني اليمني يخمد حريقا في محل لبيع الغاز بصنعاء

الدفاع المدني اليمني يخمد حريقا في محل لبيع الغاز بصنعاء
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أخمدت فرق الدفاع المدني في العاصمة اليمنية صنعاء، بالتعاون مع المواطنين، حريقاً اندلع في محل لبيع الغاز (سوق سوداء) بشارع خولان.

العالم - اليمن

ونقلت وكالة الانباء اليمنية "سبأ نيوز" عن مدير الدفاع المدني بالأمانة العقيد محمد بهيش قوله إن فرق الدفاع المدني استطاعت السيطرة على الحريق وإخماده.

وذكر بهيش أن الحريق تسبب في انفجار ثماني أسطوانات غاز منزلي، مؤكداً عدم وجود خسائر بشرية، والان الاضرار اقتصرت على المادية فقط في المباني السكنية المجاورة جراء شدة انفجار أسطوانات الغاز.

وأشار إلى أن الحريق نشب في وقت كان محل الغاز مغلقاً وبداخله 80 أسطوانة تابعة للمواطن أمين أحمد العنسي، لافتا إلى أن أسباب الحريق لا زالت مجهولة، وتجري التحقيقات لمعرفتها.

وطالب بهيش الجهات المختصة بمكافحة السوق السوداء نظرا لما تشكله من خطر على حياة المواطنين.

ودعت مصلحة الدفاع المدني اليمنية المواطنين إلى التحلي باليقظة وعزل أي مصادر يشكل وجودها خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من المخاطر بمختلف أنواعها.

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