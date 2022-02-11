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مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تدعو لإجراء انتخابات نزيهة في موعدها المحدد

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تدعو لإجراء انتخابات نزيهة في موعدها المحدد
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

دعت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، اليوم الجمعة، إلى "إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 مايو 2022".

العالم ـ لبنان

ورأت في بيان، بعد اجتماع "لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان"، أن "الانتخابات هي، أولا وقبل كل شيء، حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية على السلطات اللبنانية الوفاء بها".

وشددت على "الإسراع في الأعمال التحضيرية، ولا سيما كانت الانتخابات باتت على بعد 3 أشهر فقط، احتراما للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة".

ودعت إلى "سرعة توفير كل الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد".

وحثت، الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب.

وطالبت "كل الفاعلين السياسيين باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات في قوائمهم الانتخابية وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات".

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