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أ ف ب عن مصدر حكومي ألماني: محادثات هاتفية مرتقبة بين قادة الدول الغربية بشأن أوكرانيا

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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