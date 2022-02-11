كواليس زيارة هوكشتاين الى لبنان لترسيم حدوده البحرية

العالم - خاص بالعالم

وأوضح حمية في حديث لبرنامج "استوديوبيروت" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن واشنطن نصبت فخًا على لبنان من خلال جعل آموس هوكشتاين كبير أمن الطاقة بالإدارة الأميركية وضابط اسرائيلي سابق خدم في لبنان بالتسعينات، ليقوم بعملية التفاوض بين "اسرائيل" ولبنان لترسيم الحدود البحرية، مشيرا الى انه كيف يمكن لضابط اسرائيلي سابق ان يكون محايدًا في ترسيم الحدود بين "اسرائيل" ولبنان.

واضاف، ان المفاوضات البحرية لترسيم الحود بين لبنان والكيان الصهيوني بدأت من عام 2009، ومن ثم في عام 2011 حصلت مسئلة 6433 عندما تصرفت الحكومة اللبنانية انذاك بغباء واستغباء في ترسيم الحدود نقطة رقم واحد مع قبرص، مما جعل الاسرائيلي ينتهز الفرصة ويحدد نقطة رقم واحد ايضا لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

واوضح حمية، أن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، هو موضوع سياسي وتقني واقتصادي وسيادي وعسكري، مشيرًا الى ان زيارة هوكشتاين الى لبنان تاتي في إطار السياسي في ترسم الحدود البحرية اللبنانية سياسية، من حيث ان الادارة الاميركية دائما ما تقوم بعقد صفقات حيادية، وتحاول تجزئة السياسين اللبنانيين في الداخل بين سياسين وعسكريين،وذلك من اجل تأمين مصالحها في الحدود اللبنانية.

وبين حمية، ان الادارة الاميركية ومن خلال مبعوثها الى لبنان تحاول ان ترسخ نفوذها في الداخل اللبناني وتأمن مصالحها في الحدود اللبنانية لما تزخر هذه الحدود بذخائرة وثروات حيوية.

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https://www.alalam.ir/news/6039048