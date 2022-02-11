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43 ربيعا الحفل الختامي لمهرجان فجر السينمائي في دورته الـ 40

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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بدء مراسم الحفل الختامي لمهرجان فجر السينمائي بطهران

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