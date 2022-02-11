ميخائيل أوليانوف: اجتماعي مع روبرت مالي كان مفيدا للغاية

العالم - إيران

وفي تغريدة اخرى أوضح أوليانوف أنه أجرى مناقشات معمقة مع ممثل الإتحاد الأوروبي انريكي مورا حول الشكل الذي قد تبدو عليه الوثيقة النهائية لمفاوضات فيينا.

وبدات الجولة الثامنة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 مع التركيز على الغاء الحظر الظالم، في 27 كانون الاول 2021؛ وكانت الوفود المفاوضة قد عادت الاسبوع الماضي الى عواصم بلدانها من اجل التشاور.

واعلن الفريق الايراني المفاوض منذ بداية المفاوضات، عن ثوابته المتمثلة في "تحقيق المصالح وقواعد الحوار وجدول الاعمال"؛ مؤكدا ان التوصل الى الاتفاق النهائي يعتمد على تحقيق هذه الاهداف.

وانطلاقا من هذا المبدأ تواصل الجمهورية الاسلامية العمل على تحقيق اتفاق جيد في اقصر وقت ممكن، ومن دون التعجيل في مسار المفاوضات او تغيير ثوابتها تأثرا بالمهل الزمنية المزيفة.