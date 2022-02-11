بدء مراسم الحفل الختامي لمهرجان فجر السينمائي بطهران

العالم - إيران

ويشكل المهرجان سنوياً منصة فريدة للفنانين الإيرانيين لعرض آخر أعمالهم السينمائية، ومناقشة مشاكل وتحديات هذا القطاع الفني من خلال ندوات تعقد على هامش العروض. كما توفّر الفعالية فرصة لجمهور السينما للتعرف عن قرب على الوجوه السينمائية البارزة في البلاد.

وينطلق "فجر السينمائي"، سنوياً مع بداية "عشرية الفجر" واحتفالات ذكرى "انتصار الثورة الإسلامية" في إيران، التي صادفت هذا العام يوم 1 فبراير/شباط، وتختتم بعد 10 أيام، أي يوم "الإعلان عن انتصار" الثورة عام 1979 بتوزيع الجوائز على الفائزين في برج "ميلاد" المعروف في طهران.

وتقام العروض طيلة هذه الأيام في 70 صالة سينمائية موزّعة على 41 مركزاً ثقافياً في طهران وجميع المحافظات الإيرانية. ومن أصل 100 فيلم تقدّم للمسابقة الرسمية، اختارت لجنة التحكيم 22 عملاً للمنافسة على الجائزة الرئيسية إلى جانب 10 أفلام في قسم الأفلام القصيرة و8 أفلام في قسم الأفلام الوثائقية. وكانت الأعمال المشاركة في هذه الدورة قد حصلت على تراخيص التصوير والعرض في عهد الحكومة الإيرانية السابقة المدعومة من الإصلاحيين، بينما تنظر الحكومة الإيرانية المحافظة الجديدة بمعايير مختلفة عن سابقاتها للفن والسينما.

وأضيفت مجموعة من البرامج الثقافية إلى المهرجان لأول مرة في تاريخه، وتنظم الدورة الحالية تُنظم في جزأين: الأقسام الثقافية والأقسام التنافسية، من ضمن هذه الفعاليات جائزة حندي الوطن الخاص (الفریق الشهید قاسم سليماني).

يتبع..