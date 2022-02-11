الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الأردن: مخرجات أزمة اوكرانيا ستنعكس على المنطقة

الأردن: مخرجات أزمة اوكرانيا ستنعكس على المنطقة
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

علق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على الأزمة الراهنة حول أوكرانيا، قائلا إن "كل ما يجري في أوروبا سينعكس على منطقتنا، ونأمل أن يتم نزع فتيل الأزمة هناك من خلال الحوار".

العالم - الأردن

وأضاف الصفدي أن الأردن يراقب الوضع بشكل كامل "لأن أي توتر في أوروبا ستكون له انعكاسات علينا في المنطقة".

وعبر وزير الخارجية الأردني عن قلق الاردن من تراجع الدعم والاهتمام بقضية اللاجئين.

ويتهم الغرب روسيا بالتخطيط لـ"غزو أوكرانيا"، بينما تنفي موسكو هذه الادعاءات وتحمل شركاءها الغربيين المسؤولية عن "تأجيج الهستيريا".

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

روابط ذات صلة

صحة الاردن تسجل 22 وفاة و21460 إصابة جديدة بـ'كورونا'

90% من إصابات الاردن المسجلة تعود للمتحور 'أوميكرون'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تركيا تعلن إيقاف قيادي كبير في 'داعش'

'البوليساريو' تعلن مقتل 12 عسكريا مغربيا بهجمات شنتها في فبراير

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. فرص نجاح مفاوضات فيينا وتواصل الجهود العراقية للخروج من مأزق تشكيل الحكومة

ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يصوت على خارطة الطريق غدا

بالفيديو.. باشاغا يصل طرابلس.. والدبيبة يرفض الإعتراف به

خلال الاجتماع الثلاثي الاستثنائي في رأس الناقورة... الجيش اللبناني: لكبح انتهاكات العدو وانسحابه من أراضينا كافة