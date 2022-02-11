الأردن: مخرجات أزمة اوكرانيا ستنعكس على المنطقة

العالم - الأردن

وأضاف الصفدي أن الأردن يراقب الوضع بشكل كامل "لأن أي توتر في أوروبا ستكون له انعكاسات علينا في المنطقة".

وعبر وزير الخارجية الأردني عن قلق الاردن من تراجع الدعم والاهتمام بقضية اللاجئين.

ويتهم الغرب روسيا بالتخطيط لـ"غزو أوكرانيا"، بينما تنفي موسكو هذه الادعاءات وتحمل شركاءها الغربيين المسؤولية عن "تأجيج الهستيريا".

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.