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خلال الاجتماع الثلاثي الاستثنائي في رأس الناقورة...

الجيش اللبناني: لكبح انتهاكات العدو وانسحابه من أراضينا كافة

الجيش اللبناني: لكبح انتهاكات العدو وانسحابه من أراضينا كافة
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنَّه "بتاريخ 11/2/2022، عُقد اجتماعٌ ثلاثيٌ استثنائيٌ في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو".

العالم ـ لبنان

وأشارت المديرية في بيانٍ إلى أنَّه "في بداية الاجتماع، أثنى الوفد اللبناني على الجهود التي قام بها الجنرال ديل كول خلال فترة توليه رئاسة البعثة، متمنيًا له التوفيق في المهمات المستقبلية. كما تمنى للقائد الجديد التوفيق في مهماته".

وأوضحت أنَّ الجانب اللبناني دان الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة التي تحصل يوميا، وحمل العدو مسؤولية النتائج التي تترتب عنها.

ولفتت قيادة الجيش إلى أنَّه "كما دعا الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية، لا سيما استخدام المجال الجوي اللبناني لقصف الاراضي السورية واستمرار انتهاكاته للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وأكد التزام لبنان القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 ومندرجاته".

كذلك، شدد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدو الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة، ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي المحتل من بلدة الغجر وبقعة B1 المحتلة والنقاط ال17 المتحفظ عليها".

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خلال الاجتماع الثلاثي الاستثنائي في رأس الناقورة... الجيش اللبناني: لكبح انتهاكات العدو وانسحابه من أراضينا كافة