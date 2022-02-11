الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

'البوليساريو' تعلن مقتل 12 عسكريا مغربيا بهجمات شنتها في فبراير

'البوليساريو' تعلن مقتل 12 عسكريا مغربيا بهجمات شنتها في فبراير
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت "جبهة البوليساريو" مقتل 12 عسكريا مغربيا خلال شهر فبراير الجاري في هجمات مختلفة شنتها في الصحراء.

العالم ـ المغرب

وقال ممثل الجبهة في الجزائر عبد القادر طالب عمر، إنه "تم تسجيل مقتل 12 عسكريا في حصيلة هجمات فبراير، وأن كل المعلومات موثقة".

وأضاف، أن "هناك خسائر بشرية ومادية في صفوف الجيش المغربي، وأن قوات البوليساريو تشن حرب استنزاف تصاعدية".

ولم يصدر أي تأكيد عن السلطات المغربية على الخبر، لكن مواقع إخبارية مغربية نقلت عن مصادر أمنية أن "الجيش المغربي شن مؤخرا ضربات بطائرات مسيرة استهدفت عناصر مسلحة من البوليساريو".

ونشرت "وكالة الأنباء الصحراوية" هذا الأسبوع نتائج العمليات التي نفذتها "بوليساريو" في الفترة ما بين 1 و8 فبراير، على طول الجدار الرملي الفاصل بين طرفي النزاع، شملت قائمة بأسماء ورتب 12 عسكريا مغربيا قالت إنهم "قتلوا خلال الهجمات".

وانهار وقف لإطلاق النار في منتصف نوفمبر عام 2020، بعد أن أستمر زهاء الـ29 عاما، اثر انتشار قوات مغربية في أقصى الصحراء لطرد أنصار الجبهة، والذين كانوا يغلقون الطريق الوحيد المؤدية إلى موريتانيا، والتي يعتبرونها غير قانونية لأنها لم تكن موجودة عند إبرام اتفاق العام 1991.

من جهته قام مبعوث الأمم المتحدة للصحراء ستيفان دي ميستورا بجولة في المنطقة في يناير الماضي، في محاولة لإحياء العملية السياسية بهدف حل النزاع بعد أن وصلت إلى طريق مسدود.

روابط ذات صلة

زعيم البوليساريو يشارك في القمة الافريقية الـ35

قوات "جبهة البوليساريو" تشن هجمات جديدة على تجمعات الجيش المغربي

المغرب يشن غارات على مواقع لجبهة البوليساريو

رسالة من غوتيريش الى 'المغرب' و'البوليساريو' حول مشكلة الصحراء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رؤساء هذه الدول يهنئون رئيسي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

أنقرة تهنئ طهران بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

رئيس فنزويلا يهنئ ايران شعبا وحكومة بانتصار الثورة الاسلامية

شرطة بابل تعقد اجتماعا بشأن معالجة الطائرات المسيرة

بالفيديو.. مخاطر الذكاء الاصطناعي تجاه كبار السن

تركيا تعلن إيقاف قيادي كبير في 'داعش'