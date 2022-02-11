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السيد صدر الدين القبانجي: كان الإمام الخميني (قدس سره) السباق في القول إن الشعوب أكثر وعيا من النخبة السياسية

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

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