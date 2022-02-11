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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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السيد صدر الدين القبانجي: ايران أثبتت أنها تقفز قفزات هائلة على شتى الصعد رغم الحصار والضغوط القصوى والحرب الناعمة التي تشن ضدها
السيد صدر الدين القبانجي: كان الإمام الخميني (قدس سره) السباق في القول إن الشعوب أكثر وعيا من النخبة السياسية
السيد صدر الدين القبانجي: الثورة الإسلامية في إيران أظهرت بأن رجال الدين في الحوزة العلمية أكثر نضجا لإدارة البلاد
السيد صدر الدين القبانجي: الربيع العربي كان اقتداء بما حققته الثورة الإسلامية في إيران
السيد صدر الدين القبانجي: الثورة الإسلامية حققت العديد من المنجزات خلال العقود الماضية لعل أبرزها قدرة الإسلام على الحكم
رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة
ايران: الحفل الختامي لمهرجان فجر السينمائي في دورته الـ 40
مراسل العالم: استشهاد مدني يمني وإصابة 8 آخرين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بصعدة
43 ربيعا الحفل الختامي لمهرجان فجر السينمائي في دورته الـ 40
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو "كافة الأطراف إلى الحفاظ على استقرار" ليبيا
السيد صدر الدين القبانجي: كان الإمام الخميني (قدس سره) السباق في القول إن الشعوب أكثر وعيا من النخبة السياسية
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش
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