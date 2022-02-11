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السيد صدر الدين القبانجي: ايران أثبتت أنها تقفز قفزات هائلة على شتى الصعد رغم الحصار والضغوط القصوى والحرب الناعمة التي تشن ضدها

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

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