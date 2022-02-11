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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

فرص نجاح مفاوضات فيينا وتواصل الجهود العراقية للخروج من مأزق تشكيل الحكومة

فرص نجاح مفاوضات فيينا وتواصل الجهود العراقية للخروج من مأزق تشكيل الحكومة
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج بانوراما في ملفه الأول لهذه الليلة..تشديد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي على دعم بلاده لأي مفاوضات توفر الأمن، وتحقق مصالح الشعب الإيراني.

العالم - بانوراما

و أكد الرئيس الايراني أن ايران لن تخضع للتهديد والضغوط والسياسات الأحادية هذا بينما شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان أن الطرف المقابل أمام اختبار لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي مضيفا ان موعد انتهاء المفاوضات ستحدده إرادة الأطراف الغربية من خلال التزامها الكامل برفع الحظر.

وسيبحث بانوراما في ملفه الثاني..كشف الإطار التنسيقي في العراق عن مبادرة للخروج من حالة الانسداد السياسي، ودعا الإطار التنسيقي في بيان جميع القوى السياسية الى مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، وحث على تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا، والاتفاق على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وحكيم وقادر على تجاوز المرحلة.

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