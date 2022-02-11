شرطة بابل تعقد اجتماعا بشأن معالجة الطائرات المسيرة

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وقالت القيادة في بيان ، ان "قائد شرطة بابل اللواء خالد تركي جهاد الشمري ترأس إجتماع أمني تخصصي لبحث تعزيز إجراءات معالجة الطائرات المسيرة "الدرون" وإتخاذ القرارات اللازمة بصددها ، بحضور مدراء الدوائر الاستخبارية والمعلوماتية والحشد الشعبي ومدراء الأقسام المعنيين بالمحافظة ".



واضاف انه "صدر عن الاجتماع عدد من التوجيهات ، منها تشكيل لجان أمنية مشتركة للعمل على متابعة حيازة أو إمتلاك أو إستخدام الطائرات المسيرة من الأشخاص او المحال التجارية خلافاً للضوابط وإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ، كذلك إستخدام أجهزة التشويش بمعالجة تلك الطائرات وتخصيص قوات أمنية مدربة على مستوى عالٍ لمعالجة الهدف".



واشار البيان الى ان "المجتمعون دعوا المواطنين لعدم التداول بالطائرات المسيرة ، وترك التصرفات الفردية من قبل بعض المواطنين برمي العيارات النارية تجاه تلك الطائرات عند مشاهدتها وستكون هناك إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين ، كذلك التعاون مع الأجهزة الامنية بالابلاغ الفوري عند مشاهدة تحليق أي طائرة مسيّرة حفاظاً على أمن واستقرار المحافظة ".