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تونس.. "النهضة" تطالب الرئاسة والداخلية بحماية الغنوشي

تونس..
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت حركة "النهضة"،أنها توجهت بمراسلات رسمية إلى كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع قصد تحمّل المسؤولية القانونية في حماية رئيس الحركة راشد الغنوشي وعائلته ومناصري "النهضة" ومقراتها.

العالم - تونس

ونددت الحركة، في بيان، بما ورد "في الندوة الصحافية الخاصة بهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد التي انعقدت يوم الأربعاء، من تحريض ضد رئيس الحزب ورئيس مجلس نواب الشعب، الأستاذ راشد الخريجي الغنوشي، بالدعوة إلى التوجه إلى بيته بمتنزه النحلي والمقر المركزي للحزب الكائن بمونبليزير، في خطاب يهدد سلامة رئيس الحزب وعائلته وكل المتواجدين بمنزله وبمقرات الحزب".

وقالت الحركة إنها "تأخذ هذه التهديدات والدعوات إلى العنف والاقتتال بشكل جدّي".

وكانت "النهضة" عقدت بدورها ندوة صحافية للرد على اتهامات وجهتها لها هيئة الدفاع عن المناضل اليساري شكري بلعيد، منذ يومين، ودعت إلى حماية رئيس الحركة بعد التهديدات التي وردت في الندوة.

واعتبر المتحدث باسم النهضة، عماد الخميري، في نفس الندوة أن هذه الاتهامات "تتنزل في إطار الصراع الذي تخوضه القوى المناهضة للانقلاب والأطراف الديمقراطية وبين أطراف أخرى تناصر الانقلاب وترغب في ضرب كل السلطات"، مؤكدا أن "المعركة اليوم هي لضرب استقلالية القضاء، وتتركز حول تحويل وجهة الصراع للحديث عن مسائل لا تحمل جديدا في موضوع الاغتيالات السياسية".

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