البحرين تؤكد على تعيينها ضابطا إسرائيليا في البلاد

العالم - البحرين

ونقلت وكالة رويترز، عن بيان للخارجية البحرينية فجر اليوم السبت، أن هذا التحالف هدفه "تأمين حرية الملاحة بالمياه الإقليمية وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة"، بحسب البيان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن تل أبيب ستبعث بضابط بحري ليتولى منصبا رسميا في البحرين، وهي المرة الأولى التي يعين فيها ضابط إسرائيلي في دولة عربية.

وقد اتفقت البحرين والكيان المحتل على تمركز ضابط كبير من البحرية الإسرائيلية بصفة دائمة في المنامة، وذلك بعد يومين من الكشف عن شراء البحرين أنظمة إسرائيلية مضادة للطائرات.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن الضابط الكبير -الذي من المتوقع أن يصل إلى البحرين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة- سوف يكون مكلفا بالاتصال مع الأسطول الخامس الأميركي في المملكة.

وتم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير الأمن "بيني غانتس" للبحرين الأسبوع الماضي، حيث اتفق الوزير على ذلك خلال اجتماع ثلاثي مع نظيره البحريني "عبد الله بن حسن النعيمي"، وقائد الأسطول الخامس الأميركي الأدميرال "براد كوبر".

وكان موقع "إسرائيل ديفينس" (Israel Defense) كشف الأربعاء، النقاب عن شراء البحرين أنظمة رادارات مضادة للطائرات المسيّرة من شركة إسرائيلية.

وأفاد الموقع بأن شركة "باتس. بي" (bats.be) -وهي شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية في بلجيكا- قد كشفت عن صفقة لبيع رادارات وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة مع البحرين.

وأكد الموقع الإسرائيلي أن الصفقة تقضي بشراء رادارات ساحلية تحت اسم العلامة "باتس جي آر 12" (BATS’ GR12)، بهدف الدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البلاد تبعد نحو 200 كيلومتر عن السواحل الإيرانية فقط، مضيفة أن تلك الرادارات تشمل تركيبات متعددة للرادارات والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم.

وأوضح الموقع أن الصفقة تم توقيعها في النصف الثاني من عام 2021، ومن المتوقع التسليم خلال العام الجاري.

ووقّعت البحرين والإمارات، في 15 سبتمبر/أيلول 2020 في البيت الأبيض على اتفاق العار مع الكيان المحتل، برعاية الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب".