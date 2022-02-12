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وثائقي "مبنا".. الثقة بالذات

السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

بدأت شركة "مبنا" لإنتاج الطاقة عملها عام 1997 و أهداف الشركة الرئيسية كانت تأسيس محطات لتوليد الكهرباء لسد النقص الذي كان يواجه الشركات المحلية في مجال الكهرباء..

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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