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فيديوغرافيك.. أجواء حرب بأوكرانيا وتوقعات بشأن هجوم روسي وشيك!

السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

في وقت يلوح فيه في الأفق شبح الحرب بأوكرانيا توقعت مصادر إستخباراتية أمريكية "اجتياحا روسيا خلال أيام"، في حين إتهمت موسكو الغرب ببث الأكاذيب بشأن أوكرانيا.

العالم - روسيا

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فيديوغرافيك.. أجواء حرب بأوكرانيا وتوقعات بشأن هجوم روسي وشيك!

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