فيديوغرافيك.. أجواء حرب بأوكرانيا وتوقعات بشأن هجوم روسي وشيك!

قناة العالم
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٥٥ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
سفارة إيران في أوكرانيا تدعو رعاياها في هذا البلد لحفظ جهوزيتهم في حالات الطوارئ المحتملة والمحافظة على الاتصال بها لتلقي التوصيات الضرورية
ا ف ب: الرئيس الأوكراني يقول إن التحذيرات من غزو روسي وشيك لبلاده تثير "الهلع" مطالبا بدليل قاطع على هجوم مخطط له
ا ف ب: بلينكن يقول للافروف إن المسار الدبلوماسي ما زال "مفتوحا" لكنه يتطلب "وقف التصعيد" من موسكو
لافروف لبلينكن: الحملة الدعائية لاميركا وحلفائها عن عدوان روسي ضد أوكرانيا لها غايات استفزازية وتحرض حكومة كييف على تخريب اتفاقات مينسك
وزير الخارجية الروسي وفي اتصال هاتفي مع نظيره الاميركي يتهم الغرب بشن حملة دعائية ضد روسيا بشأن أوكرانيا
السيد صدر الدين القبانجي: ايران أثبتت أنها تقفز قفزات هائلة على شتى الصعد رغم الحصار والضغوط القصوى والحرب الناعمة التي تشن ضدها
السيد صدر الدين القبانجي: كان الإمام الخميني (قدس سره) السباق في القول إن الشعوب أكثر وعيا من النخبة السياسية
السيد صدر الدين القبانجي: الثورة الإسلامية في إيران أظهرت بأن رجال الدين في الحوزة العلمية أكثر نضجا لإدارة البلاد
السيد صدر الدين القبانجي: الربيع العربي كان اقتداء بما حققته الثورة الإسلامية في إيران
السيد صدر الدين القبانجي: الثورة الإسلامية حققت العديد من المنجزات خلال العقود الماضية لعل أبرزها قدرة الإسلام على الحكم
فيديوغرافيك.. أجواء حرب بأوكرانيا وتوقعات بشأن هجوم روسي وشيك!
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/02/12/164466662156992000.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/02/12/164466662156992000.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2022/02/12/164466495214730100.jpg
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش
في وقت يلوح فيه في الأفق شبح الحرب بأوكرانيا توقعت مصادر إستخباراتية أمريكية "اجتياحا روسيا خلال أيام"، في حين إتهمت موسكو الغرب ببث الأكاذيب بشأن أوكرانيا.
العالم - روسيا
تصنيف :
أهم الأخبار
أوروبا
الأميرکيتان
روسيا
كلمات دليلية :
بوتين وبايدن
الحرب في أوكرانيا
التصعيد الروسي الغربي
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
البنتاغون يرسل 3000 جندي إضافي إلى بولندا
أزمة أوكرانيا ..طبول الحرب قد تقرع في أي لحظة بعد فشل الدبلوماسية!
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 12 فبراير 2022
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩
مع الحدث
ذكری انتصار الثورة الاسلامية وانجازاتها
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥
خاص بالعالم- مراسلون
حصاد الثورة الإسلامية.. تقدم علمي رغم الضغوط والحظر
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤
خاص بالعالم- مراسلون
امام جمعة النجف الأشرف يتحدث عن انجازات الثورة الاسلامية
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١
استوديو بيروت
تمسك لبنان بحقوقه البحرية
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦
خاص بالعالم- مراسلون
إعتصام "قادمون يا فبراير"-2013
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
زيارة هرتزوغ الى تركيا والغاز الفلسطيني المسروق وأحلام أردوغان
مصر وألمانيا تتفقان على التنسيق بشأن أوضاع ليبيا وفلسطين
3 شركات طيران صهيونية تستأنف الرحلات المباشرة مع المغرب
فيديوغرافيك.. أجواء حرب بأوكرانيا وتوقعات بشأن هجوم روسي وشيك!
الإمارات تغدق الاموال على جماعات الضغط في امريكا
الخارجية الألمانية توصي رعاياها بمغادرة أوكرانيا
مقالات و تحليلات
اسرار الثورة الاسلامية على مدى 43 عاماً وماذا انبثق منها؟
الأسير المجاهد رائد السعدي يهزم قاضي الاحتلال
ما رأيكم.. رسائل السيدنصرالله حول تفعيل الدفاع الجوي
مفاوضات فيينا وصاروخ "خيبر شكن" الإيراني!
أبو ظبي تكسب الوقت أم ماذا؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.