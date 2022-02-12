بريطانيا تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا "فوراً"

العالم-اوروبا

ودعت وزارة الخارجية البريطانية في بيان نشرته الجمعة، مواطنيها لعدم السفر إلى أوكرانيا.

وأضاف البيان أن "السفارة لا تزال تعمل، إلا أنها لن تتمكن من تقديم المساعدات القنصلية بشكل شخصي".

وقالت الوزارة إنه يتعين على من يقررون البقاء في أوكرانيا "الالتزام باليقظة والحذر طوال الوقت بسبب عمليات القتال المحتملة، والمحافظة على المراجعة المستمرة لخططكم للمغادرة، والتأكد من تحديث وثائق سفركم".

وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.