شاهد.. قوات صنعاء تهزم المرتزقة في حرض وسط استمرار غارات العدوان

العالم - اليمن

التهديد والوعيد من قبل تحالف العدوان السعودي الاماراتي لا يتوقف ويكاد يكون مستمر بشكل يومي حيث زادت في الاونة الاخيرة اعلانات التحالف السعودي بالبدء في ما يقول انها عمليات هامة وواسعة وضربات دقيقة لمواقع ومخازن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.



ومع اعلان ناطق تحالف العدوان تركي المالكي في وسائل الاعلام السعودية بدء هذا العمليات تقوم الطائرات السعودية والاماراتية بقصف صنعاء ومناطق خرى تم قصفها مئات او الاف المرات سابقا وتخلف هذه الهجمات في اكثر الاحيان ضحايا من المدنيين وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين لكنها لا تحقق شيء وليس لها اي تاثير على الصواريخ البالستية ولا الطائرات المسيرة التي يستمر اطلاقها باستمرار على العمق السعودي والاماراتي منذ سنوات.

الغارات السعودية الاماراتية ليست فقط على العاصمة صنعاء وشوارعها حيث شن الطيران خلال ساعات اكثر من ثلاثين غارة جلها على مناطق مختلفة في محافظات مارب وحجة وصعدة وقالت مصادر ميدانية ان الغارات كما هي العادة ادت الى دمار واسع في مزارع وممتلكات المواطنين.



الدعاية السعودية الميدانية ايضا اثبتت فشلها وعدم مصداقيتها فبعد ايام من اعلان تحالف قوى العدوان تصعيدهم في المناطق الحدودية وتقدم قواتهم في مدينة حرض والادعاء حول دخولهم المدينة واسقاطهم اكثر احياءها تبين ان هذه الدعاية غير صحيحة حيث استطاعت القوات اليمنية افشال المخطط السعودي وكسرت الهجمات التي شنتها قوات التحالف ومرتزقته واستطاعت حرض، الصمود والانتصار من خلال كسر الحصار عنها ودحر القوات الغازية من اطرافها واعترفت وسائل اعلام مقربة من قوى المرتزقة بالهزيمة في حرض لكنها قالت ان سبب الهزيمة جاء بضغوطات دولية على السعودية للتراجع عن دول مدينة حرض.



الى ذلك استمرت في اغلب المدن والمحافظات اليمنية الوقفات الاحتجاجية تنديدا بجرائم العدوان السعودي وحصاره المفروض على البلاد. حيث جرت وقفات رجالية ونسائية طالبت بدعم الجبهات ونددت باستمرار الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية.