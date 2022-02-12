في محاولة أخيرة لتجنب غزو محتمل لأوكرانيا.. بلينكن يتحدث مع لافروف

العالم-الاميركيتان

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في فيجي: "ما زلنا نرى بوادر مقلقة للغاية على التصعيد الروسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة حول حدود أوكرانيا".

وقال: "إذا كانت روسيا مهتمة حقا بحل هذه الأزمة من خلال الدبلوماسية والحوار، فنحن على استعداد للقيام بذلك".

وقال: "لكن يجب أن يحدث ذلك في سياق خفض التصعيد. وحتى الآن لم نشهد سوى تصعيد من موسكو". مضيفا: "هذه لحظة محورية. نحن مستعدون لما يجب أن يحدث"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأكد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أن واشنطن وحلفاءها سيفرضون "بسرعة" عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا، والتي قال إنها يمكن أن تبدأ الآن "في أي وقت".

وقال: "لا نعرف ما إذا كان الرئيس بوتين قد اتخذ هذا القرار. لكننا نعلم أنه قد أوجد القدرة على التصرف في غضون مهلة قصيرة للغاية".