"حميدتي" يدعو لحل أزمة السودان بالتوافق على خارطة طريق

العالم - السودان



جاء ذلك خلال خطاب ألقاه أمام آلاف الطلاب والشباب في حفل تدشين منظمة "أيادي الخير" بالخرطوم بمبادرة شبابية برعاية حميدتي للعمل في الحقل الإنساني والطوعي‎.



وقال حميدتي: "لا بد أن نتعاون (..) بلدنا فيها خيرات كثيرة ويجب أن تكون لدينا خارطة طريق"، مشددا على أن "كل من يعرقل الوفاق نتجاوزه وما لدينا هو مشروع وليس برنامجا".



وأضاف: "البترول والغاز والذهب وكل أنواع المعادن موجودة في السودان (..) والمشكلة فينا نحن"، ودعا حميدتي أهل السودان إلى "نبذ العنصرية والجهوية والقبيلة".



وأعلن عن "حملة خلال الأيام القادمة لوقف التهريب عبر حدود السودان"، قائلا: "سنوقف كل أنواع التهريب خلال الأيام القادمة".



وتأتي تصريحات حميدتي، بعد أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة بالسودان "يونتاميس" الخميس، عن اختتام جلسات مشاورات قادتها على مدار أيام لحل الأزمة السياسية في البلاد.



والجمعة، رفضت الخارجية السودانية الانتقادات التي طالتها من سفراء بعض الدول الغربية على خلفية اعتقال السلطات لسياسيين اثنين الأربعاء الماضي، معتبرة أن الموقف الغربي مناف للأعراف والممارسات الدبلوماسية، فيما اعتبر سفراء الدول الغربية أن الاعتقال "مضايقات وترهيب" من قبل السلطات العسكرية السودانية.



وأصدر الاتحاد الأوروبي وكل من كندا وسويسرا ودول الترويكا -النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة- بيانا مشتركا، الجمعة، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء عمليات اعتقال شخصيات سياسية بارزة في السودان، داعين في الوقت نفسه، السلطات السودانية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.



وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا ودول الترويكا يعربون عن قلقهم من عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي لشخصيات سياسية بارزة في السودان"، داعين السلطات السودانية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.



وأدانت الدول في بيانها "الأعمال الترهيبية للسلطات العسكرية السودانية، التي تتعارض مع التزامها بالمشاركة لحل الأزمة السياسية والعودة إلى المسار الديمقراطي"، داعية إلى "رفع حالة الطوارئ المطبقة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".



من جهته، قال الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، إن القبض على بعض قيادات لجنة "إزالة التمكين" جرى بموجب إجراءات قضائية ولا يعد اعتقالا.