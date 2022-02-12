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مساعد وزير الخارجية في فيينا للمشاركة في مفاوضات الغاء الحظر

مساعد وزير الخارجية في فيينا للمشاركة في مفاوضات الغاء الحظر
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

یتواجد مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري" حاليا في فيينا للمشاركة في الجولة الثامنة من مفاوضات الغاء الحظر عن ايران.

العالم - ايران

وافاد مراسل وكالة ارنا في فيينا ان صفري الذي شارك في الجولة السابعة من مفاوضات فيينا واجتمع مع عدد من المسؤولين النمساويين، عاد مجددا الى فيينا للمشاركة في الجولة الثامنة من المفاوضات.

وكان صفري قد التقى خلال مشاركته في الجولة السابعة من مفاوضات فيينا (ديسمبر 2021) مع حاكم البنك المركزي ورئيس التامين ووكيل وزير الاقتصاد ووزير الزراعة النمساويين، موضحا ان جميع هؤلاء المسؤولين في حكومة النمسا، ابدوا عن تفاؤلهم الكبير بشأن مفاوضات (فيينا) واكدوا ضرورة التحضيرات لمرحلة ما بعد تحقيق نتائج المفاوضات، وبدء العمل فيما يخص المشاريع ومجالات التعاون واللجنة المشتركة والاجراءات المصرفية. وخلال لقائه نائب وزير الاقتصاد النمساوي ميخائيل ستيرل قد تقرر تطوير خارطة طريق التعاون بين البلدين بين خمس الى عشر سنوات ومناقشة مشاريع مختلفة بين البلدين، وكيفية تنفيذها.

وبدأت الجولة الثامنة من المفاوضات قبل اكثر من شهر في فيينا وهي احد اطول الجولات من المفاوضات حيث يعمل المشاركون فيها على اتخاذ قرار حول بعض القضايا العالقة.

ويعتقد المشاركون في المفاوضات انها ماضية الى الامام رغم بعض التعقيدات.

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مساعد وزير الخارجية في فيينا للمشاركة في مفاوضات الغاء الحظر

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