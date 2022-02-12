السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢
١١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

علماء البحرين: نقف مع الشعب اليمني المظلوم كما نقف مع الشعب الفلسطيني

علماء البحرين: نقف مع الشعب اليمني المظلوم كما نقف مع الشعب الفلسطيني
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال علماء البحرين في بيان إن "تغلغل اليهود الصهاينة في المنطقة بات يهدد أمن الجميع بالخطر في مختلف الأبعاد".

العالم - البحرين

ورأى بيان صادر عن العلماء تضاعف التوتر الشامل للأمن في المنطقة بدخول هذه الغدة السرطانية المدمرة للدول والمجتمعات الإنسانية والإسلامية.

وقال البيان إن "الوعي والغيرة على الإسلام والأوطان تحتم وأوطاننا الوقوف صفا واحدا أمام مشاريع الهيمنة".

وشدد العلماء على وقوفهم "مع كل الشعوب المقاومة للإستكبار والعدوان والاحتلال، نقف مع الشعب اليمني المظلوم كما نقف مع الشعب الفلسطيني المظلوم بلا فرق، فالعدوان والاحتلال واحد، والعملاء هم أنفسهم، والمعتدى "عليه كل شعوب المنطقة بلا فرق.

وقال العلماء إن وحدة الشعوب ووحدة قوانا السياسية هو ضرورة قصوى وواجب شرعي محتم لا يسع أي شخص مسؤول وأي جهة مسؤولة التهاون فيه.

وأضاف البيان "على مستوى القوى السياسية نقف مع كل قوانا المقاومة للظلم والفساد الحكومي، في الخليج(الفارسي)، وفي كل وطن عربي، ومسلم، وفي بحريننا الغالية نشد على يد قوانا السياسية لنحقق معا هذا الهدف العظيم الواعي، لنكون حقا (متحدون على طريق الحق).

روابط ذات صلة

الشيخ عيسى قاسم: الحرب العدوانية على اليمن حرب قذرة

"المبادرة البحرينية": توقيع اتفاقيات مع الاحتلال يعرض أمن البلاد للخطر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما سر استمرارية الثورة الاسلامية؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 12-02-2022

الحشد يعثر على 17 صاروخا "نمساويا" ومقذوفات في الأنبار

العميد شكارجي: العدو يسعى لضرب الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة

العراق يطلب من رعاياه مغادرة أوكرانيا وعدم السفر إليها

رئيس كتلة بدر النيابية يهنئ بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في ايران