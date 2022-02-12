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كبير المفاوضين الايرانين يجري مشاورات مع رئيس الوفد الروسي

كبير المفاوضين الايرانين يجري مشاورات مع رئيس الوفد الروسي
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

اجرى الوفدان الايراني والروسي في مفاوضات فيينا، مشاورات اليوم السبت برئاسة علي باقري وميخائيل اوليانوف.

العالم - ايران

تواصلت المشاورات في فيينا اليوم السبت لرفع الحظر الأميركي عن إيران، وفي هذا الصدد، يُعقد اجتماع ثنائي للوفد الايراني المفاوض، برئاسة علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين، وميخائيل أوليانوف ممثل روسيا في مفوضات فيينا.

يذكر ان الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4 + 1 ، استئونفت يوم الثلاثاء 8 فبراير/شباط ، بعد 11 يوما من التوقف لغرض المشاورات بين الوفود والعواصم، وخلال هذه الأيام القليلة كانت المفاوضات تجري على مستويات مختلفة، وعقدت أمس الجمعة مجموعة العمل حول الاجراءات النووية والترتيبات التنفيذية ورفع الحظر اجتماعا بمشاركة خبراء من ايران وممجموعة 4+1، وبعد ذلك أجرى الوفدان الإيراني والصيني محادثات، ثم التقى علي باقري مع منسق المحادثات ممثل الاتحاد الاوروبي إنريكي مورا.

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