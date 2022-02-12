حماس تستنكر بشدّة توقيع بريطانيا اتفاق تجارة مع الإحتلال

العالم - فلسطين

وقالت “حماس” : ” إن هذه الاتفاقية مع دولة الاحتلال تشجع على المضي قدمًا في سياساته العنصرية ضد شعبنا، والتي تقوض أي فرص لإقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة، خاصة في ظل تصريحات قادة الاحتلال وبشكل لا لبس فيه رفضهم لقيام أي دولة فلسطينية”.

وأضافت :” تتعارض الاتفاقية مع ادعاء الحكومة البريطانية التزامها بسيادة القانون الدولي، القانون الذي ينتهكه الاحتلال يوميًا عبر مواصلة احتلاله، وبناء المستوطنات، وفرض الحصار، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، وهذا ما أكدته كل التقارير الأممية والدولية، وكان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية، الذي أكدّ أن هذا الكيان يمثل “دولة فصل عنصري” وبشكل منهجي ومؤسساتي ومنذ نشأته في العام ١٩٤٨”.

كما واستنكرت حماس في السياق نفسه، ظهور صورة مسجد قبة الصخرة على غلاف الاتفاقية الرسمي، ما يعني موافقة بريطانيا على “السيادة الإسرائيلية” على المقدسات الإسلامية خصوصا، والأراضي المحتلة عموما، وهو ما ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشير إلى إمعان حكومة بوريس جونسون في التماهي مع الرواية الصهيونية للصراع.

ودعت حركة “حماس” الحكومة البريطانية إلى وقف العمل فورا بهذه الاتفاقية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعديل سياساتها لتنتصر لحقوقنا العادلة، وتجبر دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي، والرضوخ لمطالب شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة.