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عصائب اهل الحق في العراق تؤكد دعمها الكامل للاجراءات الامنية في ميسان

عصائب اهل الحق في العراق تؤكد دعمها الكامل للاجراءات الامنية في ميسان
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

اصدرت حركة عصائب اهل الحق في العراق، اليوم السبت، بيانا جديدا حول ازمة محافظة ميسان، فيما اكدت دعمها الكامل للاجراءات الامنية المتخذة في المحافظة.

العالم - العراق

وقالت عصائب اهل الحق في بيان: “استكمالا للجهود المبذولة من اجل درء الفتنة وابعاد مخاطرها واضرارها عن اهلنا في محافظة ميسان العزيزة ، نعلن دعمنا الكامل لإجراءات الاجهزة الامنية في المحافظة لتنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين بجرائم القتل والاغتيال والخطف دون النظر الى انتماءاتهم الجهوية او العشائرية”، مؤكدة أن “الشخص الذي ادعى بعض المدونين المعروفين بدورهم المشبوه في وسائل التواصل الاجتماعي انتمائه للحركة والمدعو (حسن طراد ) ليس لديه اي انتماء رسمي لحركتنا ،وليس لنا اي علاقة به وسبق ان ادعى ذلك وصدرت براءة منه قبل عامين بتاريخ 10 شباط 2020” حسبما افاد موقع العهد نيوز.

واضافت اننا “اذ نؤكد دعمنا وموقفناهذا فإننا ندعو كافة الاطراف الى اعلان دعمها ووقوفها سياسيًا وإعلاميًا واجتماعيًا مع قواتنا الامنية والمؤسسة القضائية ، وان لا تسمح للصفحات او القنوات او المدونين الذين يدعون الانتماء لهم بتضليل الرأي العام بنشر الاكاذيب والصاق التهم جزافًا ودون دليل وهم بذلك الفعل من حيث يشعرون او لا يشعرون يخدمون مشروع اذكاء الفتنة بين ابناء الوطن الواحد”، مضيفة : “لذا نأمل من الجميع توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الاشاعات والاكاذيب المضللة”.

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