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وزير الخارجية الروسي وفي اتصال هاتفي مع نظيره الاميركي يتهم الغرب بشن حملة دعائية ضد روسيا بشأن أوكرانيا

السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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