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لافروف لبلينكن: الحملة الدعائية لاميركا وحلفائها عن عدوان روسي ضد أوكرانيا لها غايات استفزازية وتحرض حكومة كييف على تخريب اتفاقات مينسك

السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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لافروف لبلينكن.. الحملة الدعائية حول "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا استفزازية

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