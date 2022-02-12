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سفارة إيران في أوكرانيا تدعو رعاياها في هذا البلد لحفظ جهوزيتهم في حالات الطوارئ المحتملة والمحافظة على الاتصال بها لتلقي التوصيات الضرورية

السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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