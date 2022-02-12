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الإمارات تغدق الاموال على جماعات الضغط في امريكا

الإمارات تغدق الاموال على جماعات الضغط في امريكا
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر إعلامية أن النظام الإماراتي زاد حديثا إنفاقه على جماعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز موقفه امام اليمن.

العالم - الامارات

وذكرت المصادر أن أبوظبي تشعر بضعف مكانتها لدى دوائر صنع القرار الأمريكي لاسيما مع إحجام الرئيس جو بايدن على دعوة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لزيارة البيت الأبيض.

وأوضحت المصادر أن الإمارات تعاقدت مع مجموعة ضغط، لدفع الإدارة الأمريكية لإعادة تصنيف انصار الله في اليمن كـ"جماعة إرهابية".

وأفاد موقع “هافنجتون بوست” أن أبوظبي تعاقدت مع مجموعة “Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP”، وهي شركة محاماة دولية وأكبر مجموعة ضغط في الولايات المتحدة من حيث الإيرادات، ومقرها واشنطن العاصمة، لتنفيذ تلك المهمة.

وتشتهر الشركة بتأثيرها القوي على مبنى “الكابيتول هيل” وتمثيل عملائها البارزين أمام الكونجرس.

ونقل الموقع عن مصادر أيضا أن أعضاء جمهوريين في الكونجرس ومسؤولين سابقين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” يقودون جهودا لإقناع المشرعين بضرورة إعادة تصنيف انصار الله.

لكن المصادر قالت إن فريق بايدن لا يزالون مختلفين حول الأمر خشية من تسبب إعادة تصنيفهم بمجاعة لملايين اليمنيين.

وأشارت إلى أن مساعدي بايدن سيقدمون توصية نهائية له بخصوص انصار الله هذا الشهر.

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الإمارات تغدق الاموال على جماعات الضغط في امريكا

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