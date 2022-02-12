3 شركات طيران صهيونية تستأنف الرحلات المباشرة مع المغرب

العالم - المغرب

وسيتم استئناف الرحلات الجوية بين تل أبيب والرباط والدار البيضاء ومراكش، بعد توقف تجاوز الشهرين بسبب إغلاق الرباط للمجال الجوي تصديا لمتحور "أوميكرون"، بحسب موقع "آي 24 "الصهيوني.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "شركتين إسرائيليتين ستعودان للربط الجوي بين الإحتلال والمغرب إلى جانب شركة "العال"، وهما شركة "إسرايير" التي ستعود لاستئناف النشاط ابتداء من 28 مارس المقبل، في حين الشركة الثالثة هي شركة "أركيا" التي ستبدأ رحلات جوية مباشرة مع المغرب ابتداء من شهر أبريل المقبل".

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تستأنف شركتا الخطوط الملكية المغربية، والعربية رحلات جوية مباشرة مع كيان الإحتلال انطلاقا من المغرب، ليكون بذلك عدد الشركات التي تشتغل في الخطوط الجوية المباشرة بين الاراضي الفلسطينية المحتلة والمغرب 5 شركات، حيث إن شركتا "إلعال" و"إسرايير" كانتا قد سيرتا العديد من الرحلات الجوية المباشرة بين تل ابيب والمغرب قبل ديسمبر من العام الماضي، وذلك بعد توقيع الكيان الصهيوني والمغرب اتفاقية استئناف العلاقات (التطبيع) في أواخر عام 2020.