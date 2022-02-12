مصر وألمانيا تتفقان على التنسيق بشأن أوضاع ليبيا وفلسطين

العالم - مصر

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في العاصمة القاهرة، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وأفاد البيان، بأن الجانبين "اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا لمواجهة التحديات القائمة بالمنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا".

واتفقا أيضا على تضافر الجهود "بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل يساهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على المؤسسات الوطنية، ويساهم في استعادة الأمن والاستقرار في البلاد".

كما تطرق اللقاء إلى "استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ"، بحسب المصدر ذاته.

والجمعة، بدأت الوزيرة الألمانية أول زيارة لها إلى مصر، منذ تولي منصبها في نوفمبر الماضي، ضمن جولة بالشرق الأوسط تشمل الأردن أيضا، للتباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية والدولية.

وتشهد ليبيا متغيرا ينذر بأزمة جديدة على وقع اختيار مجلس النواب في طبرق (شرق) وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، ليشغل منصب رئيس الحكومة عوضا عن عبد الحميد الدبيبة.

فيما يتمسك الدبيبة، باستمرار حكومته استنادًا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهرا، تمتد حتى يونيو/ حزيران 2022، وفق البعثة الأممية بليبيا.