إيران تحث رعاياها في أوكرانيا على الاستعداد تحسبا لحالات الطوارىء

العالم - ايران

وبحسب وكالة "ارنا"، بناءً على هذا الإعلان الذي نُشر يوم السبت على صفحة تويتر الخاصة بسفارة جمهورية إيران الإسلامية في كييف ، جاء: ندعو المواطنين إلى التزام الهدوء من خلال الاستعداد لحالات الطوارئ المحتملة والحفاظ على الاتصال بالسفارة للتعرف على التوصيات اللازمة.

وجاء في الختام ، تعتبر سفارة جمهورية إيران الإسلامية أن صحة وسلامة المواطنين الإيرانيين مهمة وجعلت هذه المسألة ضمن أولوية واجباتها.

ونشرت تقارير في الغرب ، وكذلك في كييف، حول غزو روسي محتمل لأوكرانيا ، الا ان المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف ، اعتبر مقل هذه المعلومات بانها تصعيد للتوترات العبثية واصفا اياها بانها لا أساس لها.

وأكد أن روسيا لا تشكل أي خطر على أحد. في الوقت نفسه ، لم يستبعد بيسكوف احتمال وقوع استفزازات لتبرير مثل هذه التصريحات ، وحذر من أن محاولة حل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا بالقوة سيكون لها عواقب وخيمة.