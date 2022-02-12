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مراسل العالم: قتلى وجرحى جراء إشتباكات بين ما يسمى "فرقة الحمزة وحركة احرار الشام" المواليتين لتركيا في مدينة عفرين شمال حلب في سورية

السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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