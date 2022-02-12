السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

"حماس" تندد بوقف مجلس شورى الدولة في لبنان قرار وزير العمل بشأن عمل اللاجئين

السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

استنكر المكتب الإعلامي في حركة "حماس" في لبنان، قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ قرار وزير العمل الصادر في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي استثنى فيه اللاجئين الفلسطينيين من المهن التي تمّ حصرها باللبنانيين فقط، ورأى المكتب أنّ قرار مجلس شورى الدولة "يثير تساؤلات جوهرية متعلقة بخلفياته وتوقيته، ويضر بالعلاقات اللبنانية - الفلسطينية".

العالم - لبنان

وشددت الحركة، في بيان، على أنّ "قرار وزير العمل وأي جهد يصب في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتمكينهم من العيش بكرامة، هو جهد مشكور ومطلوب، ولا يمكن أن يسهم في توطين اللاجئين الفلسطينيين، المرفوض قطعاً منهم قبل أن يكون مرفوضاً من أشقائنا اللبنانيين".

وطالبت الحركة "الحكومة اللبنانية ومختلف المرجعيات في البلد الشقيق، بالضغط باتجاه التراجع عن هذا القرار الجائر الذي يخالف حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، وبإنصاف اللاجئين الفلسطينيين عبر منحهم الحقوق الإنسانية والاجتماعية"، شاكراً "لوزير العمل خطوته الأخوية التي تعبر عن مدى عمق العلاقة بين الشعبين".

وفي وقت سابق، أوقف مجلس شورى الدولة اللبنانية تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني حول الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرت باللبنانيين فقط.

وأعلن رئيس "الرابطة المارونية"، النائب السابق نعمة الله أبي نصر، الذي تقدّم بطلب طعن في القرار، أنّ مجلس شورى الدولة أصدر قراراً يحمل الرقم 93 بوقف تنفيذ قرار وزير العمل الصادر في 25 تشرين الثاني/أكتوبر، لـ"تجاوزه حد السلطة".

ولفت أبي نصر، في بيان، إلى أنّ قرار مجلس الشورى "اعتبر أنّ المراجعة ترتكز على أسباب جادة ومهمة، بعدما تبيّن له من معطيات الملف ومن الأوراق المبرزة فيه، أنّ شروط وقف التنفيذ متوافرة في المراجعة الراهنة، وأنّه تبيّن للمجلس صفة الرابطة المارونية ومصلحتها في الطعن بقرار وزير العمل وكل القرارات الماسة بالمصلحة العامة".

وكان وزير العمل اللبناني قال للوكالات في 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إنّ "تغير الظروف الاقتصادية فرض إصدار قرارات تحمي العمالة المحلية"، مشيراً إلى أنّ "الوزير لا يعدّل قانوناً أو مرسوماً، وما قمت به هو من صلاحية وزير العمل وحقه".

روابط ذات صلة

الاحتلال: "حماس" كثفت بناء الأنفاق الهجومية لإفشال الجدار الإلكتروني

حماس تستنكر بشدّة توقيع بريطانيا اتفاق تجارة مع الإحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-02-2022

متظاهرون أفغان يدينون قرار بايدن مصادرة 3.5 مليارات دولار من الأصول الأفغانية

الرئيس الجزائري يترأس غدا اجتماعا مع الحكومة

الإنتهاكات ضد الأسرى..هل حان وقت إنتفاضة شاملة؟

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 12-02-2022

14 فبراير2011 ..ذكرى انطلاق الحراك الشعبي في البحرين